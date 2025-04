Evolução do Guarany de Bagé amplia visibilidade de patrocinadores da região

A evolução do Guarany de Bagé dentro de campo, que nos últimos anos vem galgando espaços em campeonatos nacionais e resultados importantes para o clube, reflete-se também fora das quatro linhas. O clube vem atraindo a atenção não apenas da torcida, mas também do mercado: empresas dos mais diversos setores da economia bajeense têm fortalecido o time com patrocínio e apoio logístico.

aquecer o setor hoteleiro e de bares e restaurantes A relação, no entanto, não se resume a um aporte financeiro – trata-se de uma parceria que beneficia tanto o clube quanto os patrocinadores, ampliando a visibilidade das marcas e criando um vínculo direto com a comunidade, defende a diretoria do clube. Igualmente, os próprios jogos na casa, durante o campeonato gaúcho e a Copa do Brasil, ajudaram a

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

Com quatro patrocinadores máster – Banrisul, HDI Seguros, Postos SIM e a Universidade da Região da Campanha (Urcamp) – o clube vem conseguindo manter salários em dia, investir em estrutura e garantir a operação diária com mais estabilidade. Segundo o presidente do Guarany, Tato Moreira, esses recursos são essenciais para o funcionamento do time: “É o pagamento de folha, manutenção do estádio e custos operacionais. A gente fornece mais de 50 refeições diárias, por exemplo. Tudo isso exige investimento e organização”, afirma.

LEIA TAMBÉM: Tapes sedia Festival de Natação com travessia em águas abertas

rede de apoiadores regionais, que ajudam a manter viva a tradição do futebol no interior. Entre eles, destaca-se a rede Peruzzo há mais de 18 anos patrocina o Guarany. “Foi nosso primeiro patrocinador-âncora. Uma empresa bajeense que apostou no clube e nos deu credibilidade. Isso mostra como o futebol e o setor empresarial podem caminhar juntos”, ressalta Moreira. Além dos grandes patrocinadores, o clube conta com uma, que ajudam a manter viva a tradição do futebol no interior. Entre eles, destaca-se a, do ramo supermercadista, que. “Foi nosso primeiro patrocinador-âncora. Uma. Isso mostra como o futebol e o setor empresarial podem caminhar juntos”, ressalta Moreira.

O cenário positivo atual é fruto de planejamento e gestão. O presidente enfatiza que o Guarany se tornou um “produto interessante”, com visibilidade nacional e até internacional. “Todos os patrocinadores perguntam pelo calendário nacional, querem exposição. Mas isso só é possível com organização. Antes de buscar o dinheiro, o clube precisa estar preparado para conquistá-lo", pontua.

A troca é visível: enquanto o clube ganha estrutura e competitividade, os patrocinadores aparecem em uniformes, painéis de entrevistas, redes sociais e transmissões, ampliando o alcance das marcas para além da cidade. O crescimento da presença do Guarany em campeonatos de maior relevância projeta essas marcas em todo o Estado e até mesmo no país.

A adesão das empresas locais também reflete a identidade cultural e o orgulho regional. Em Bagé, apoiar o Guarany vai além do marketing: é uma forma de participar ativamente da história esportiva da cidade. Para muitas marcas, estar ao lado do clube é fortalecer sua presença no imaginário coletivo bajeense.

A conexão entre futebol e economia se aprofunda ainda mais quando se observa que boa parte do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade está ligada ao apoio ao clube direta ou indiretamente, . Esse envolvimento vai desde grandes instituições financeiras até o comércio local, passando por universidades, serviços e indústria.

Com a continuidade da boa fase dentro de campo e o fortalecimento dessa rede de apoio fora dele, o Guarany de Bagé se consolida como um símbolo da união entre esporte, identidade regional e desenvolvimento econômico.

Confira os atuais patrocinadores do Guarany Futebol Clube e seus segmentos econômicos

Apague Extintores - Comércio

Arroz Corradini - Agronegócio

Banrisul - Financeiro

Biscoitos Zezé - Alimentação

CC Seguros - Financeiro

Clínica Jorge Kae - Saúde

CTSul - Saúde

Gathi Calçados - Comércio

HDI Seguros - Financeiro

Postos Sim - Varejo

Probajé - Agronegócio

Rede Conesul - Comunicações

Rede Peruzzo - Varejo

Urcamp - Educação

Colaborou Lívia Araújo