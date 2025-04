Tapes sedia Festival de Natação com travessia em águas abertas

O município de Tapes, na zona Sul do Estado, recebe nos dias 12 e 13 de abril o 3º Festival de Natação, que reúne nadadores federados e iniciantes. Além das provas voltadas ao público praticante, o evento traz atrações diversas para o público.

O sábado está reservado para uma tradição esportiva da cidade: a Travessia do Pontal de Tapes, desafio de 7,6 km que conecta a Península do Pontal à cidade. Realizada desde 1990, a prova já integrou o circuito mundial de águas abertas e é considerada uma das mais tradicionais do Brasil.

No domingo, é a vez da primeira etapa do Circuito Gaúcho de Águas Abertas 2025, evento oficial da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos (FGDA), valendo pontos para o Campeonato Gaúcho de Águas Abertas. A programação conta com provas nas distâncias de 3 km, 1,5 km, 500 m e 200 m, proporcionando desafios para diferentes perfis de nadadores. Participantes das provas podem se inscrever pelo site www.sprinta.com.br

Segundo a assessoria de imprensa do evento, as provas podem ser acompanhadas gratuitamente a partir das 9h na Praia Central de Tapes. Além das disputas na água, o festival também recebem, no sábado, a partir das 17h, uma feira de artesanato e produtos locais. O público também poderá acompanhar atrações de música ao vivo durante o evento.

