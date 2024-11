Rede Peruzzo Celebra 30 Anos com Inauguração de Nova Loja em Bagé

Em celebração aos seus 30 anos de história, a Rede Peruzzo inaugurou, no dia 21 de novembro, sua sétima loja em Bagé, cidade-sede da empresa. Localizado em um espaço de valor histórico na Rua João Teles, número 645, o novo supermercado marca mais um capítulo na trajetória de crescimento da rede, que já está presente em 10 municípios do Rio Grande do Sul.



A Rede Peruzzo conta atualmente com 23 supermercados, 4 atacarejos e 3 centros de distribuição, além de um portfólio de mais de 12 mil produtos cadastrados. A nova unidade em Bagé gerou 80 empregos diretos, todos preenchidos por moradores locais.



"É uma alegria enorme inaugurar essa loja em um local tão significativo para a cidade, que foi a primeira indústria de Bagé. Celebrar os 30 anos da Rede Peruzzo nesse espaço histórico é um momento muito especial para todos nós", afirmou Lindonor Peruzzo, presidente da Rede Peruzzo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comercio (@jornaldocomercio)





A comemoração começou na noite do feriado de 20 de novembro, com um coquetel especial, e teve continuidade na manhã seguinte, quando a nova loja foi oficialmente aberta ao público. Antes mesmo do horário de inauguração, uma fila de clientes ansiosos já se formava em frente ao estabelecimento.



Além de Bagé, a Rede Peruzzo está presente em Alegrete, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Pelotas, Santa Maria, São Borja, São Gabriel e Rosário do Sul. Com 2.315 colaboradores em toda a rede, a empresa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico das comunidades onde atua.



A nova loja simboliza o compromisso da Rede Peruzzo com a qualidade no atendimento e a valorização da história e das pessoas de Bagé, consolidando ainda mais sua posição como referência no setor varejista da região. A comemoração começou na noite do feriado de 20 de novembro, com um coquetel especial, e teve continuidade na manhã seguinte, quando a nova loja foi oficialmente aberta ao público. Antes mesmo do horário de inauguração,Além de Bagé, a. Com 2.315 colaboradores em toda a rede, a empresa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico das comunidades onde atua.A nova loja simboliza o compromisso da Rede Peruzzo com a qualidade no atendimento e a valorização da história e das pessoas de Bagé, consolidando ainda mais sua posição como referência no setor varejista da região.