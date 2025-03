Fundado em Pelotas, Amira Shawarma quer expandir cozinha árabe com franquias

De Pelotas

Amira Shawarma vem buscando consolidar e ampliar seu modelo de negócios. Fundado pela empresária Juliana Pacheco em Pelotas em 2022, e com uma unidade aberta em Porto Alegre em 2024, o empreendimento foi concebido desde o início para operar em sistema de franquias, permitindo uma expansão estruturada e sustentável, explica a gestora. Inspirado na tradição da comida de rua árabe, mas adaptado ao gosto e aos padrões do mercado brasileiro

“A gente fala que ela é essencialmente árabe, mas naturalmente brasileira”, conta Juliana. A proposta do Amira surgiu da busca por um shawarma - o tradicional "churrasquinho grego" - que fosse saudável, saboroso e de procedência confiável, diferentemente de algumas carrocinhas de rua.

Atualmente, a rede conta com duas unidades, mas já nasceu com a ideia de crescer por meio do franchising. “Você já sabe os valores de tudo, você já constrói entendendo aquela dinâmica financeira desde o início”, destaca a fundadora.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor conta com 3.300 redes no Brasil, ultrapassando 200 mil operações em 2024. No Sul do país, o segmento representa 22% desse total, movimentando mais de R$ 270 bilhões no último ano, com um crescimento de 13,5% em relação a 2023.

Além de expandir o negócio, Juliana vê no modelo de franquia uma forma de oferecer oportunidades para colaboradores crescerem profissionalmente. “Vai ter mais um produtor de loja, mais um gerente, e depois ele pode crescer dentro da rede. Pode sair da parte operacional e atuar em outras áreas”, explica.

Para 2025, a expectativa da ABF é que o setor continue crescendo entre 8% e 10% em faturamento e 2% em número de operações. Juliana aposta no potencial do Amira dentro desse cenário. “O modelo validado precisa estar em qualquer lugar. Então, por que não abrir para outras pessoas também gerarem empregos através do que a gente aprendeu?”, reflete.