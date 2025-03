Hulha Negra planeja incentivos fiscais para consolidar distrito industrial

A prefeitura de Hulha Negra, na região da Campanha, pretende lançar um pacote de incentivos fiscais e disponibilizar áreas para a instalação de indústrias no município. A iniciativa faz parte de uma estratégia de fortalecimento do setor produtivo local, com foco na valorização das cadeias agrícolas e na geração de empregos, segundo o prefeito Fernando Campani (PT).

Em entrevista ao Jornal do Comércio, o chefe do Executivo pontua que a criação do distrito industrial será um passo importante para a economia local. “Estamos instalando o primeiro distrito industrial do município para receber pequenas e médias indústrias”, afirma. Segundo ele, a localização do empreendimento é um diferencial para atração de investimentos. “O distrito ficará na entrada da cidade, com acesso direto à BR-293, permitindo escoamento da produção por rodovias asfaltadas até Rio Grande, além de Uruguai, Argentina e demais regiões do estado”, explica.

Além da infraestrutura, o município pretende adotar políticas de incentivo fiscal. “Os tributos municipais serão facilitados e, na fase inicial, as empresas estarão isentas de impostos para viabilizar a instalação e o funcionamento das indústrias”, diz Campani. O objetivo é atrair negócios que agreguem valor à produção local, como leite, grãos e sementes.

Também segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, Campani já está em contato com possíveis investidores das Federações das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e de São Paulo (Fiesp), para apresentar as oportunidades da cidade.

A administração municipal também está elaborando um edital de concessão de uso de espaços públicos para instalação de restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e lojas de produtos em geral. O primeiro espaço a ser ofertado serão as lojas da Rodoviária, destinadas a cafeterias, livrarias, tabacarias e lojas de utensílios domésticos. Até o final do ano, a prefeitura também disponibilizará quiosques de serviços gastronômicos no Ginásio de Esportes Municipal. A reforma do ginásio incluirá painéis de exploração publicitária para empresas privadas.

CCGL recebeu a licença ambiental Na sexta-feira (7) apara a operação de um posto de recebimento e concentração de leite, que deve gerar até 100 empregos diretos na cidade. “Temos uma estimativa de produção de 80 mil litros de leite por dia, o que representa uma importante movimentação econômica e social”, destaca. Ele reforça que, além do leite, outras cadeias produtivas também serão beneficiadas pelo incentivo à industrialização.

De acordo com Campani, a prefeitura também busca fortalecer parcerias com instituições de ensino e capacitação profissional. “Temos um polo de universidade aberta e estamos estabelecendo parcerias com a Unipampa, Uergs, Ufpel e Urcamp para incentivar a pesquisa e a extensão universitária no desenvolvimento de negócios”, afirma Campani. O município pretende fomentar startups e pequenos empreendimentos voltados à agroindústria e ao mercado local.

Centro de Formação Profissional Rural Campanha (CFPR) Nesta área, Hulha Negra teve, no fim de fevereiro, o início das obras do, administrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) e que terá capacidade para o atendimento de até 8 mil alunos por ano. A construção deve ficar pronta no início de 2026.

Outra ação em andamento é a reestruturação de pontos de comercialização de produtos da agricultura familiar. “Vamos inaugurar uma central de comercialização na entrada do município, voltada para a oferta de produtos agroindustriais”, informa o prefeito.

A prefeitura também pretende manter o incentivo ao fornecimento de alimentos para merenda escolar. “Hulha Negra foi uma das primeiras cidades do Brasil a comprar merenda da agricultura familiar, uma iniciativa que inspirou a legislação nacional sobre o tema”, ressalta Campani.