Centro do Senar-RS em Hulha Negra atenderá 8 mil alunos a partir de 2026

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) iniciou as obras do Centro de Formação Profissional Rural Campanha (CFPR), em Hulha Negra, no Sul do RS. Com previsão para conclusão dos trabalhos e início das atividades em 2026, o pontapé inicial foi dado em uma cerimônia nesta quinta-feira (27), em que foram apresentadas as futuras instalações e a estrutura de funcionamento da unidade, além dos serviços e produtos que poderão ser ofertados ao mercado regional.

Segundo a assessoria de imprensa da entidade, o centro será implantado em uma área de 35,94 hectares, com área construída de 5 hectares, tendo capacidade para atender até 400 pessoas, concomitantemente, e até 8 mil alunos por ano. A estrutura incluirá um prédio administrativo, um prédio educacional com 11 salas de aula e quatro laboratórios de informática, um auditório para 180 pessoas, refeitório com capacidade para 130 pessoas, além de cinco pavilhões destinados às aulas práticas.

Os cursos oferecidos serão focados na operação de máquinas e implementos agrícolas, como tratores, plantadeiras, autopropelidos, colheitadeiras e drones. Outras capacitações incluirão técnicas de irrigação, de agricultura de precisão, de uso de GPS, empilhadeira, retroescavadeira, pulverizador de barras tratorizado, motosserra, roçadeira e soldagem rural.



A previsão é de que a primeira fase da obra seja concluída até janeiro de 2026, com a primeira turma já iniciando em fevereiro do próximo ano. Inicialmente, a unidade contará com cinco instrutores, dois profissionais administrativos e dois técnicos da área educacional. O Senar-RS irá custear os cursos para os alunos, incluindo hospedagem, alimentação e transporte. Além disso, haverá parcerias para serviços de alimentação e bufê, transporte de alunos e contratação de hospedagem.

De acordo com o superintendentes do Senar-RS, Eduardo Condorelli, o espaço terá uma estrutura "moderna e abrangente", além de parcerias com indústrias, revendas de máquinas agrícolas, startups, propriedades rurais, institutos e prefeitura. Para o gestor, o centro educacional representará um diferencial no desenvolvimento do agronegócio gaúcho, por meio da formação profissional, preparando trabalhadores rurais para lidar com demandas crescentes como o avanço das tecnologias no campo.