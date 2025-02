Decreto de situação de emergência pela estiagem é assinado pelo prefeito Mainardi

O prefeito Luiz Fernando Mainardi assinou, nesta segunda-feira (17), o Decreto nº 44/2025, declarando Situação de Emergência em todo o território urbano e rural de Bagé. A medida foi adotada diante dos impactos severos da estiagem prolongada, que comprometeu o abastecimento de água, gerou prejuízos expressivos ao setor agropecuário e afetou diretamente milhares de moradores.

. O decreto assinado pelo município tem como base laudos técnicos da Emater/RS-Ascar, do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) e pareceres da Defesa Civil municipal, que comprovaram a gravidade da situação.O prefeito Luiz F. Mainardi ressaltou que a decisão foi tomada com cautela e diálogo, após ouvir diversos setores impactados pela seca. "Embora tenhamos registrado algumas chuvas nos últimos dias, isso não reverte os danos acumulados ao longo de meses de estiagem severa. Bagé enfrentou um período prolongado de altas temperaturas e pouca precipitação, comprometendo o abastecimento de água, a produção agropecuária e a subsistência de muitas famílias. As perdas já consolidadas no campo não serão recuperadas apenas com a volta das chuvas, e é por isso que precisamos adotar medidas concretas para minimizar os impactos e garantir apoio a quem mais precisa."De acordo com o laudo da Emater/RS-Ascar, emitido no dia 14 de fevereiro,, concentrados principalmente na sede do município. O período também foi marcado por duas ondas de calor extremo, o que agravou os prejuízos na produção agropecuária. As perdas foram estimadas em R$ 77,26 milhões, sendo R$ 70,2 milhões na cultura da soja e R$ 7 milhões na bovinocultura de leite e de corte.Além das perdas no campo, a estiagem afetou diretamente o abastecimento de água. O Daeb registrou que, entre 1º de novembro e 11 de fevereiro,, demonstrando a gravidade da crise hídrica., e sua efetivação dependerá do reconhecimento estadual e federal, que são procedimentos indispensáveis para que Bagé possa acessar auxílios financeiros, linhas de crédito emergencial e programas específicos para mitigar os impactos da estiagem.