Unidade da CCGL em Hulha Negra deve gerar até 100 empregos diretos

O posto de recebimento e concentração de leite da Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL) em Hulha Negra, a primeira unidade da empresa na região da Campanha, recebeu, nesta sexta-feira (7), a licença ambiental para o funcionamento da planta, que será responsável pelo recepção e armanezamento de cerca de 80 mil litros diários de leite, originários dos produtores da região.



Com investimento de R$ 35 milhões BRDE) em março do ano passado, a expectativa é de que o empreendimento gere entre 80 e 100 empregos diretos. A etapa foi selada em um ato público, realizado na unidade da cooperativa em Hulha Negra, com a participação do prefeito Fernando Campani (PT) e do gerente industrial da CCGL, Rogério Perchim.Com, resultante de créditos liberados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul () em março do ano passado, a

Para Campani, a atividade realizada pela cooperativa é “uma produção significativa”, que gerará “uma expressão social muito importante” para Hulha Negra. “O que queremos para o futuro é fazer com que a profissionalização ganhe expressão, e gere a inclusão do jovem agricultor, dos nossos produtores. Vamos proporcionar políticas municipais de atração do setor industrial e das diferentes cadeias econômicas produtivas da agricultura. O leite é um exemplo disso”, afirmou ao Jornal do Comércio.

Segundo o prefeito, a unidade será responsável pelo beneficiamento primário do leite, com a retirada do excesso de água, para facilitar a logística de transporte, feita a partir de Hulha Negra, até a unidade de beneficiamento da cooperativa, em Cruz Alta.