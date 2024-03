BRDE celebra R$ 107 milhões em novos financiamentos na abertura da Expodireto 2024

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) celebrou nesta segunda-feira (dia 4) a aprovação de duas operações de crédito que somam R$ 107 milhões em novos investimentos no Rio Grande do Sul. Do total dos recursos liberados, R$ 72 milhões serão para a implantação da pequena central hidrelétrica – PCH Santo Antônio, no rio Jacuí, projeto desenvolvido pela Cooperativa Regional de Eletrificação Rural Alto Jacuí (Coprel). Os outros R$ 35 milhões permitirão a construção de um posto de recebimento e concentração de leite da CCGL no município de Hulha Negra, com capacidade diária de 400 mil litros ao dia.



Realizado no estande do BRDE na Expodireto Cotrijal, que acontece em Não-me-Toque, o anúncio das novas linhas de crédito contou com as presenças do governador Eduardo Leite e do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Henrique Fávaro. No mesmo ato, foram assinados contratos de financiamento do Badesul para empresas e prefeituras. "Estamos aqui fazendo dos nossos bancos instrumento de desenvolvimento, com apoio ao setor produtivo, para que possam produzir mais, com investimentos em energia limpa, associando cada vez mais o Estado a valores de sustentabilidade, e também na qualificação das cidades. Governamos para os gaúchos que vivem nos municípios, e precisamos oferecer neles boa qualidade de vida para impulsionar o desenvolvimento", afirmou o governador.

Com uma capacidade instalada de 5,2 MW, a PCH Santo Antônio já está em obras na divisa dos municípios de Mormaço e Victor Graeff. Para o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a nova parceria com a Coprel reafirma o compromisso do banco na geração de energia com fontes renováveis. “É uma questão prioritária diante dos desafios de transição climática e estratégico para fomentar o crescimento econômico das mais diferentes regiões”, afirmou Ranolfo.



No ano passado, os financiamentos do BRDE para geração de energia com fontes renováveis somaram R$ 480 milhões apenas no RS. registram crescimento expressivo em 2023. Os novos investimentos no Rio Grande do Sul somaram R$ 479,8 milhões para obras de usinas fotovoltaicas e pequenas hidrelétricas, entre elas a PCH Tio Hugo, também da Coprel e com financiamento do banco no valor de R$ 97 milhões.



A nova unidade da cooperativa no rio Jacuí prevê investimentos total de R$ 87 milhões e deve estar concluída até o final de 2025. Conforme o representante da Coprel, Mateus Stefanello, além de produzir energia de maneira sustentável, o projeto traz outros ganhos ao produtor rural. “É importante para termos uma energia no campo com qualidade na entrega. O grande debate do momento é o tema da irrigação, algo que não se faz sem energia”, mencionou.



Com projetos financiamentos pelo BRDE há mais de duas décadas e atuando em cerca de 350 municípios, a CCGL terá uma linha disponível de R$ 35 milhões para a instalação de uma nova unidade no município de Hulha Negra. A estrutura terá a capacidade para receber e armazenaram de 400 mil litros de leite ao dia dos produtores da região.



Conforme o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a parceria com a CCGL reflete a missão do banco em financiar projetos com múltiplos impactos. “Esse projeto significa maior eficiência no processamento do produto, mas sinalizada a milhares de pequenos produtores da região uma perspectiva positiva em termos de garantia de renda. Diante dos desafios que o setor leiteiro enfrenta, é importante termos nossas cooperativas fortalecidas”, acentuou Busatto.



Após a assinatura do termo, o presidente da CCGL, Caio Vianna, lembrou da parceria histórica com o banco. “Somos hoje uma das mais importantes indústrias de laticínios do estado e a nossa cooperativa tem essa importância para milhares de associados porque o BRDE sempre acreditou”, observou Vianna. Entre os principais projetos da cooperativa financiando pelo BRDE estão a implantação e posterior ampliação da fábrica de laticínios (produção de leite em pó) em Cruz Alta e a expansão da unidade de produção de leite condensado no mesmo município, além da ampliação e modernização dos terminais junto ao Porto de Rio Grande.