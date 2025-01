Cidades da metade Sul celebram Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá

Diversas cidades da metade Sul do RS celebram, neste fim de semana, as tradições religiosas ligadas às figuras de Nossa Senhora dos Navegantes, vinculada ao catolicismo, e de Iemanjá, voltada à religião afro-brasileira.

Em Rio Grande e São José do Norte, o feriado do dia 2 de fevereiro, carregado de sincretismo, terá programação conjunta para celebrar a santa católica, na 214ª edição da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Com o tema “Com Maria, Deus viu que tudo era muito bom”, o destaque da programação é a tradicional procissão marítima pela Lagoa dos Patos, com a travessia entre as duas cidades pelas águas, e está agendada para as 15h do domingo (2).

O dia também conta com a Missa da Luz, logo cedo, às 7h30min, e a Missa Festiva, às 10h30min, ambas na igreja matriz de São José do Norte. O encerramento será marcado pela procissão terrestre, seguida da bênção na escadaria.

Também em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, a Comunidade Católica do Bairro Bosque Silveira, em Rio Grande promove, até o domingo (2), a 37ª Festa da Padroeira, com o tema “ Maria do sim, ensina-me a viver meu sim”. As atividades ocorrem na Capela Nossa Senhora dos Navegantes, que faz parte da Rede de Comunidades São Lucas.

A programação inclui missa neste sábado (1), às 19h, com o diácono Cláudio Nascimento e participação da Comunidade São Miguel.

São José do Norte festeja Iemanjá

O município nortense celebra a data com a 47ª edição da Festa de Iemanjá, na Praia do Mar Grosso. Os festejos são organizados pela Associação Religiosa de Umbanda Nortense Iemanjá (Aruni) e, até o domingo, tem procissões e ritos religiosos. Neste sábado, a noite traz uma procissão rumo à praia, orações e homenagens conduzidas pelos centros espíritas locais.

Pelotas tem programação na Colônia Z3, Barro Duro, Laranjal, e na zona do Porto



Em Pelotas, a programação conta com procissões por terra e água, homenagem, missas, almoço comunitário e apresentação artística na praça de alimentação da Colônia de Pescadores Z3. Além das atividades na Z3, a primeira após a maior enchente da história do município, em que a localidade foi a mais atingida com uma inundação sem precedentes, estão previstas agendas no Balneário dos Prazeres (Barro Duro), Laranjal, bairro da Balsa e Quadrado (zona do Porto).



A festividade marcada pelo sincretismo religioso, com manifestações de tradição católica e de matriz africana, é uma das mais importantes do calendário de eventos do município, segundo a prefeitura. A primeira procissão por água remonta a 1958, há 67 anos.