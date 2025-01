Dupla Bra-Pel mira estreias decisivas no Gauchão, após boa pré-temporada

A dupla Bra-Pel entra em campo no dia 22 de janeiro para a estreia no Gauchão 2025 com sentimentos distintos, mas o mesmo objetivo: representar Pelotas com força e determinação. Enquanto o Brasil enfrentará o Grêmio no Bento Freitas às 22h, o Pelotas terá seu primeiro desafio contra o São José no Passo da Areia, em Porto Alegre, às 21h30min.

Após um longo período de preparação, ambas as equipes encerraram suas pré-temporadas com resultados promissores. Na Boca do Lobo, o Pelotas, comandado pelo técnico Ariel Lanzini, vive o entusiasmo de voltar à elite do futebol gaúcho após três anos. O último amistoso da equipe, contra o Cerro Largo do Uruguai, terminou em 0x0, coroando uma campanha sólida na pré-temporada, com três vitórias e dois empates.

Para Lanzini, o desempenho em campo tem mais relevância do que os placares. “Desses cinco amistosos, o mais importante é o desempenho, que foi o foco desde o início. Mesmo assim, sofremos apenas um gol em toda a pré-temporada, o que mostra consistência defensiva. Agora, o foco é ajustar detalhes estratégicos e recuperar jogadores lesionados”, explicou o treinador. Com 29 atletas no elenco, o Pelotas ainda busca reforços para posições pontuais e entra no campeonato com a expectativa de surpreender na competição.

LEIA TAMBÉM: Brasil de Pelotas chega no Gauchão sonhando alto e de olho no clássico

Do outro lado da cidade, no Bento Freitas, o Brasil encerrou a pré-temporada com uma vitória convincente por 2x0 sobre Monsoon em Novo Hamburgo. O destaque foi o atacante Maicon Félix, artilheiro da equipe, que marcou cinco gols nos amistosos. “A pré-temporada é o momento de errar, mas também de ganhar confiança. Nosso time é muito aguerrido, e isso será nossa marca no campeonato”, disse Félix.

Com um elenco mais enxuto, de 23 jogadores, o Xavante ainda busca reforços, especialmente um meia e um volante. O técnico Thiago Gomes aposta na força coletiva do grupo para superar o Grêmio na estreia e mostrar que o Brasil é mais do que um adversário competitivo no Gauchão.