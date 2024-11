Dupla Bra-Pel entra na reta final de preparação para a temporada de 2025

Após quatro anos, Brasil e Pelotas voltam a se enfrentar pelo Campeonato Gaúcho de 2025. O último clássico foi pelo estadual de 2021, ano em que o Áureo-Cerúleo foi rebaixado, e o último com torcida presente no estádio foi em 2019.

O Gauchão do próximo ano está planejado para começar na segunda quinzena de janeiro e as equipes pelotenses estão na reta final da montagem dos elencos para a disputa da competição. Ambos já estão com os nomes da equipe técnica e dirigentes confirmados. O Pelotas está com 18 atletas no elenco, já o Brasil com 12.



Xavante contrata novo técnico e gerente de futebol





No primeiro semestre de 2024, o Rubro-Negro avançou até as quartas de final do Gaúchão e foi eliminado pelo Grêmio, que levantou a taça daquela edição. Na ocasião, Fabiano Daitx era o comandante da equipe e em 12 jogos teve três vitórias, seis empates e três derrotas, o que garantiu uma vaga para o Brasileirão Série D de 2025.



A quarta divisão do Brasileiro deste ano foi de altos e baixos. Na primeira metade da competição, Alessandro Telles comandou a equipe e Marcelo Caranhato assumiu na reta final. O Campeonato começou em abril, foi interrompido pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio e terminou com a eliminação da equipe para o Brasiliense nas oitavas de final, em agosto. Somados os dois trabalhos foi uma campanha de 18 jogos, oito vitórias, três empates e sete derrotas.

Xavante contratou novo técnico e gerente de futebol Gabriel Costa/Divulgação/JC



Para 2025, William de Mattia será o técnico. Conhecido como Dema, ele já conquistou títulos estaduais no Mato Grosso, com o Nova Mutum, e na Paraíba, pelo Treze. Junto, chega o auxiliar Erik Bés. O preparador físico, Cesar da Veiga, o Polaco, e o preparador de goleiros Isaías Costa continuam na comissão. O único atleta remanescente para a próxima temporada é o goleiro Gabriel, que se recupera de uma lesão ligamentar do joelho. A lista dos novos jogadores é:



Goleiro:

Wellington Santana - 27 anos. Atuou pelo Operário/MT e Santo André/SP em 18 jogos em 2024.



Zagueiros:

Gabriel Macedo - 35 anos. Atuou pelo URT/MG e Jequié/BA em 16 jogos em 2024;

Bruno Miguel - 28 anos. Atuou pelo União São João/SP e Catanduva/SP em 17 jogos em 2024.



Laterais:

Higor Martins, esquerdo - 29 anos. Atuou pelo Treze/PB em 24 jogos em 2024;

Murillo Lima, direito - Base do Atlhetico Paranaense. Atuou em 11 jogos pelo Goiânia e estava no elenco do Volta Redonda em 2024.



Meio-campistas:

Jonathan Cabeça, volante - 27 anos. Atuou pelo Treze/PB e Hercílio Luz em 15 jogos em 2024;

João Victor Araújo, volante - 27 anos. Atuou pelo Operário/MT e Boa Esporte em 24 jogos em 2024.

Kauê Pires, meia - 27 anos. Atuou pelo Inter de Limeira/SP em 20 jogos em 2024.

Rafael Gelatti, meia - 22 anos. Atuou pelo Desportiva Ferroviária em 22 jogos em 2024.



Atacantes:

Histone Silva - 24 anos. Atuou pelo Serra Branca/PB, Manaus/AM e Atlético Piauiense/PI em 21 jogos em 2024.

Mayco Félix - 26 anos. Atuou pelo Velo Clube/SP, Aymorés/MG e Operário/MT em 39 jogos em 2024.

DG - 25 anos. Atuou pelo Velo Clube/SP, Amazonas/AM e Valeriodoce/MG em 21 jogos em 2024.

Gonzalo Russomanno, atual presidente e futuro vice-presidente de futebol do Brasil, espera começar a pré-temporada no dia 2 de dezembro com boas expectativas ao novo elenco: “A gente espera fazer uma boa participação no Gaúcho e na Série D e quem sabe alcançar a tão sonhada classificação para a Série C.” completou.



Lobo mantém técnico e gerente de futebol que conquistaram o acesso





Depois de duas temporadas batendo na trave pelo acesso à Elite do Campeonato Gaúcho, o Áureo-Cerúleo conseguiu subir nesta temporada. Ariel Lanzini assumiu a equipe na segunda rodada da Série A2 após curta passagem de Paulo Porto. Com uma campanha de 20 jogos, oito vitórias, sete empates e cinco derrotas, desbancou o Glória de Vacaria e o Inter de Santa Maria nas quartas e semifinais, respectivamente, e foi vice-campeão da competição, perdendo para o Monsoon FC na final.



Para a próxima temporada, Ariel Lanzini foi confirmado como comandante da equipe e Filipi Cruz dá continuidade ao trabalho como executivo de Futebol. Nomes conhecidos como os zagueiros Heverton e Yuri Bigode e os atacantes Warlei, Marcelinho e Léo Ferraz continuam no elenco. Everson Aguiar foi contratado como auxiliar técnico e Vandré Neves como preparador de goleiros. A lista de atletas que integram o elenco é:



Goleiros:

Jorge - 23 anos. Empréstimo do Gaúcho. Atuou pelo Gaúcho, Glória e Itabuna/BA em 27 jogos em 2024;

Ari Felipe - 22 anos. Estava no elenco do VOCEM/SP em 2024;

Murilo Boaro - 20 anos. Empréstimo do Passo Fundo. Atuou pelo Passo Fundo em 8 jogos em 2024.



Zagueiros:

João Vila Verde - 21 anos. Atuou no sub-17 do Internacional e no sub-20 do Ceará.



Laterais:

Bruno Ré, esquerdo - 34 anos. Atuou pelo Floresta/CE em 8 jogos em 2024:

Bryan Gabriel, esquerdo - 23 anos. Atuou pelo Primavera/MT e SSA/BA em 17 jogos em 2024.



Meio-campistas:

Bruno Luiz, volante - 25 anos. Atuou pelo Boa Esporte/MG e Taubaté/SP em 21 jogos em 2024;

Venício, volante - 23 anos. Atuou pelo Juventus Jaraguá/SC e Galo Maringá/PR em 12 jogos em 2024;

Robson Lopes, volante - 32 anos. Atuou pelo Ferroviário/CE e Novo Hamburgo em 25 jogos em 2024;

Mateus Silva, volante - 33 anos. Atuou pelo River/PI e São Bento/SP em 30 jogos em 2024;

Cesinha, meia - 24 anos. Atuou pelo Figueirense/SC e Hercílio Luz/SC em 17 jogos em 2024.



Atacantes:

Emerson - 22 anos. Atuou pelo Samambaia/DF, Brasiliense/DF e São José em 24 jogos em 2024.

Ruster - 28 anos. Atuou pelo Real Noroeste/ES, Marília/SP em 28 jogos em 2024.

Vinícius Conrad, vice-presidente do Pelotas, fala que o trabalho para a temporada de 2025 começou no dia seguinte a confirmação do acesso, após vitória sobre o Inter-SM, ressalta o trabalho de todos envolvidos com o clube e já recebe alguns jogadores para fazer exames:: “A gente tem muito trabalho para que lá na frente com muita humildade e com muito pé no chão a gente consiga dar alegria para o torcedor e o pelotos fazer um grande campeonato. Ainda tem jogadores para chegar, tem muita coisa para acontecer, mas a gente vem trabalhando diariamente, há muito tempo, para que os resultados cheguem na hora que precisar.” complementa.







Grupos definidos para o Gauchão 2025





O novo formato foi definido na última sexta-feira (22) no Congresso Técnico da Federação Gaúcha de Futebol. Com o objetivo de diminuição de datas, o campeonato foi dividido em três grupos com quatro equipes em cada. Os clubes enfrentam os adversários das outras chaves. A primeira fase será de turno único, com cada equipe jogando oito jogos. Os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado da classificação geral, avançam direto para semifinal. Do quinto ao oitavo, jogam um quadrangular para disputar uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Os últimos colocados, disputam outro quadrangular contra o rebaixamento. Confira os grupos abaixo:



Grupo A:

Grêmio

São José

Guarany de Bagé

Avenida



Grupo B:

Inter

Caxias

Pelotas

Ypiranga



Grupo C:

Juventude

Monsoon

Brasil

São Luiz



O Campeonato terá 12 datas, ao todo, e está marcado para começar no dia 22 de janeiro e terminar no dia 15 de março.