Rio Grande tem incremento de 25% em movimentação de contêineres em 2024

O Porto de Rio Grande, principal terminal portuário do Rio Grande do Sul, encerrou 2024 com um crescimento de 24,98% em relação ao ano anterior na movimentação de contêineres. Houve o fluxo de 798.911 TEUs (unidades equivalentes a um contêiner de 20 pés), enquanto em 2023 foram movimentados 639.233 TEUs movimentados em 2023.

Já em cargas, o complexo registrou em 2024 um incremento de 1,03% em sua movimentação de cargas em relação ao ano anterior. O desempenho positivo foi puxado por aumentos expressivos nos embarques de celulose (15,67%), polietileno (8,15%) e cloreto de potássio (6,09%). As informações são do site do Governo do Estado.

Nas importações, o Porto de Rio Grande movimentou 10.885.701 toneladas em 2024. Os principais países de origem dessas cargas foram China (1.806.025 t), Argentina (1.597.870 t), Rússia (951.874 t), Marrocos (711.967 t) e Canadá (670.873 t). Outros fornecedores significativos incluíram Estados Unidos, Arábia Saudita, Nigéria, Uruguai e Peru.

No caso das exportações, o volume foi ainda mais robusto, somando 25.218.338 toneladas. A China liderou como principal destino, recebendo 10.941.729 toneladas de produtos gaúchos. Em seguida vieram Vietnã (1.279.441 t), Irã (1.123.779 t), Estados Unidos (892.853 t) e Marrocos (768.919 t). Filipinas, Coreia do Sul, França, Tailândia e Espanha também figuraram entre os maiores mercados.

No site do governo do Estado, o presidente da Portos RS,Cristiano Klinger, disse que o ano foi marcado pela superação de desafios impostos por eventos climáticos, especialmente enchentes que comprometeram a navegação no primeiro semestre.

Panorama do complexo portuário gaúcho

Como um todo, o complexo portuário do Rio Grande do Sul registrou um crescimento de 0,52% em 2024, movimentando 45.098.185 toneladas ao longo do ano. Ao todo, 3.620 embarcações passaram pelos portos do estado, sendo 2.954 no Porto de Rio Grande, 503 no Porto de Pelotas e 163 no Porto de Porto Alegre.

Nos outros terminais, o Porto de Pelotas movimentou 1.152.443 toneladas, com destaque para as toras de madeira (995.063 t) e o clínquer (144.448 t). Já o Porto de Porto Alegre registrou 727.044 toneladas, tendo como principais produtos os insumos para fertilizantes (337.446 t) e o trigo (240.293 t).

Os graneis sólidos representaram a maior fatia das movimentações no estado, totalizando 28.717.990 toneladas, seguidos pelas cargas gerais (13.354.056 t) e pelos graneis líquidos (3.026.139 t). Esses resultados são indicativos do potencial econômico do Rio Grande do Sul e de sua capacidade de recuperação em cenários adversos.