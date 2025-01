Energia eólica é foco principal de transição energética no Porto de Rio Grande

O Porto de Rio Grande deu um passo importante na transição para um modelo energético mais sustentável ao firmar um protocolo de intenções para o projeto piloto Porto Verde. A iniciativa, realizada em parceria com o Sindienergia-RS e o Governo do Estado, tem como objetivo implementar sistemas de energia limpa e renovável, com foco em fontes eólicas.

Durante a assinatura do protocolo, em um evento da Fiergs voltado a investidores em dezembro passado, Cristiano Klinger, presidente da Portos-RS, destacou o potencial da região para liderar a transição energética no país. "Tivemos um encontro com muita discussão e apresentação das potencialidades do nosso Estado, bem como dos projetos que estão por vir", afirmou.

O Porto Verde, também conhecido como Green Port, visa não apenas à descarbonização das operações portuárias, mas também a posicionar Rio Grande como um hub logístico para iniciativas verdes. “É um esforço conjunto entre a Autoridade Portuária e o setor energético para fortalecer nosso papel como plataforma da transição energética”, enfatizou Klinger.

Entre as ações previstas no protocolo está a instalação de uma boia de sinalização equipada com sensores para monitorar ventos, cuja análise será utilizada em projetos futuros. “Com dados obtidos através dessa tecnologia, poderemos aprimorar os estudos realizados por instituições como a Furg e a Ufrgs, garantindo maior precisão no desenvolvimento de nossas iniciativas”, explicou o presidente.

O projeto também busca consolidar o Rio Grande do Sul como referência em infraestrutura logística voltada para energia renovável, integrando investimentos em inovação tecnológica e pesquisa acadêmica. “O protocolo é um ponto de partida para transformar o Estado em um modelo de desenvolvimento sustentável por meio da transição energética”, concluiu o presidente da Portos-RS.

setor de eólicas gaúcho vive um “momento único” aproveitamento de potencial energético offshore após a sanção do projeto de lei que que disciplina o, realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira (10). Segundo a presidente do Sindienergia-RS, o setor celebra a possibilidade de oportunidades e investimentos no Rio Grande do Sul a partir da medida.

A executiva também salientou que a logística e a infraestrutura do Estado favorecem esses investimentos, ressaltando ações como a dragagem do Porto de Rio Grande e a retomada da construção de embarcações na cidade, promovendo fomento à indústria. Tudo isso, segundo ela, gera demanda pela energia renovável.