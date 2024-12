Evento busca promover setor eólico no Rio Grande do Sul

Promover o desenvolvimento de novos negócios no Estado será o foco do Encontro de Investidores do Setor de Energia Eólica no Rio Grande do Sul. Realizada por Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e governo gaúcho, a iniciativa acontecerá na Fiergs, em Porto Alegre, a partir das 10h, de quarta-feira (11).

Além de empreendedores, deverão comparecer na reunião o governador Eduardo Leite, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, secretários estaduais, entre outros participantes. “A nossa maior intenção é mostrar como o Rio Grande do Sul está trabalhando com o mercado de eólicas”, enfatiza a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal.

O diretor de eólicas do sindicato, Guilherme Sari, complementa que o encontro é focado para investidores, particularmente, ligados ao segmento eólico onshore (projetos desenvolvidos em terra). São esperados integrantes de empresas como a Elera (que assumiu recentemente o parque eólico de Viamão, que pertencia à Oleoplan), Eletrobras, CPFL, Engie, EDP, Acciona, entre outras. “A indústria está querendo investir e mapear os projetos possíveis”, assinala Sari.

Daniela comenta que os investidores têm a percepção de que o Rio Grande do Sul possui atualmente disponibilidade de conexão na rede de transmissão de energia e oferta de bons projetos. No entanto, ela ressalta que a exploração do ambiente de negócios local ficou aquém do desejado nos últimos anos.

Também no evento da Fiergs será feita entre Sindienergia-RS, governo do Estado e Portos RS (empresa pública responsável por administrar o sistema hidroportuário no Rio Grande do Sul) a assinatura do protocolo de intenções para o projeto-piloto Porto Verde. Daniela detalha que a ideia com a ação é desenvolver modelos sustentáveis em áreas portuárias, envolvendo também as possibilidades abrangidas com a geração de energia renovável, começando por Rio Grande.

Também na Metade Sul gaúcha, uma das preocupações da dirigente é quanto à sugestão da criação do Parque Nacional do Albardão, uma nova unidade de conservação a ser implementada na costa da região de Santa Vitória do Palmar. A representante do Sindienergia-RS adverte que, mesmo o parque não tendo sido instaurado ainda, a situação gera receio no setor eólico offshore (no mar) devido às possíveis inseguranças jurídicas que o tema proporciona. Ela também questiona a atualidade das informações que envolvem a sugestão da criação da unidade de conservação.