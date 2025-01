Novo presidente da ACIBa quer 'dinheiro novo' para ampliar matriz produtiva em Bagé

Leonardo Nocchi Macedo, que foi empossado como presidente da entidade em dezembro de 2024. Com uma visão pautada em continuidade e inovação, Macedo assume o comando da entidade com o compromisso de fortalecer os pilares de desenvolvimento econômico e social da associação. A mudança de governo municipal, com a posse do prefeito Luiz Fernando Mainardi oportunidade para a ACIBa ampliar sua colaboração e influência no cenário local. Com 126 anos de história, a Associação Comercial e Industrial de Bagé (ACIBa) inicia um novo capítulo sob a liderança de, que foi empossado como presidente da entidade em dezembro de 2024. Com uma visão pautada em continuidade e inovação, Macedo assume o comando da entidade com o compromisso de fortalecer os pilares de desenvolvimento econômico e social da associação. A mudança de governo municipal, com a(PT), ocorrida nesta quarta-feira (1), segundo ele, oferece uma

Em entrevista ao Jornal do Comércio, o novo presidente destacou a importância de uma gestão apartidária e alinhada às necessidades do empresariado bajeense. Entre os principais desafios para o biênio 2025-2026, ele aponta a capacitação profissional, o fortalecimento do ecossistema econômico e a busca por fontes de “dinheiro novo” que possam diversificar a matriz produtiva do município.



Jornal do Comércio - Quais são os principais planos para sua gestão à frente da ACIBa?



Leonardo Nocchi Macedo - O foco é dar continuidade ao legado das gestões anteriores, sempre defendendo os interesses dos associados. Pretendemos reforçar a representatividade da ACIBa junto aos órgãos da sociedade civil organizada e ao poder público. Com a troca de governo municipal, surgem novas ideias e possibilidades, o que nos permite explorar oportunidades para contribuir com o desenvolvimento econômico e social de Bagé.



JC - Como a ACIBa pretende incentivar a qualificação profissional?



Macedo - A capacitação é um dos pilares da nossa gestão. O curso de Qualificação Profissional para o Mercado de Trabalho é um exemplo claro do nosso compromisso. Recentemente, duas turmas se formaram e mais de 90% dos alunos já estão empregados por meio do Programa de Estágio da ACIBa. Além disso, mantemos iniciativas como o Projeto Somos Um, que oferece formação e suporte emocional a jovens em situação de vulnerabilidade social, preparando-os para o mercado de trabalho.



JC - Qual é a visão da ACIBa sobre o fortalecimento do ecossistema econômico local?



Macedo - O desenvolvimento econômico está diretamente relacionado à qualidade de vida. A ACIBa tem trabalhado para atrair “dinheiro novo” ao município, indo além da dependência do setor agropecuário. Estamos explorando outras vertentes, como turismo, energia eólica e a industrialização de produtos locais. Contudo, isso exige vontade política em todas as esferas para criar incentivos e atrair novos investimentos. Nosso papel é ser um agente facilitador desse processo.



JC - A gestão anterior implementou iniciativas como o aplicativo da ACIBa. Há planos para expandi-lo?



Macedo - Sim, o aplicativo é uma ferramenta estratégica que continuaremos a aperfeiçoar. Lá, os associados podem acessar benefícios e informações de forma rápida e prática. Planejamos campanhas para estimular o uso e atrair novos associados. Além disso, daremos continuidade a projetos consolidados, como o Projeto Somos Um, e buscaremos inovações alinhadas às demandas do empresariado local.



JC - Qual mensagem você gostaria de deixar para os empresários e a comunidade?



Macedo - Desejo um próspero Ano Novo a todos. Para 2025, a mensagem é de resiliência e planejamento. Cada empresa deve focar nas melhorias internas enquanto enfrentamos os desafios externos, como o cenário macroeconômico. Com estratégias bem definidas, tenho certeza de que superaremos os obstáculos e construiremos um futuro mais promissor para Bagé.