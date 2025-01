Mainardi assume a prefeitura de Bagé pela terceira vez

Na manhã de quarta-feira, 1° de janeiro de 2025, a Câmara Municipal de Vereadores de Bagé recebeu a solenidade de posse do agora prefeito Luiz Fernando Mainardi (PT) e o vice Beto Alagia, bem como dos 17 vereadores eleitos em outubro de 2024.

Mainardi foi recebido com muitos aplausos pelos apoiadores e pelos vereadores da base do governo. Em seu discurso, disse que irá trabalhar bastante para ter um bom relacionamento com a Câmara. "Estou muito emocionado, mais do que da primeira vez (quando foi eleito em 2000) Comprometido em trabalhar muito, em estabelecer uma relação de total respeito para com esta Casa", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

A vereadora mais velha, Regina Goulart (PL) assumiu interinamente a presidência da Câmara para a realização dos juramentos dos vereadores. Após a formalidade, foi feita a eleição da nova mesa diretora para o biênio 2025/26. A estreante na Câmara, Andrea Gallina (PP), foi eleita presidente juntamente com a vereadora Beatriz Souza (PSB), eleita vice-presidente.

A prefeitura realizou ainda uma solenidade para apresentar à população os escolhidos para compor o primeiro escalão do governo. O evento aconteceu no auditório do Palacete Pedro Osório, por volta das 19h.

O ex-prefeito Mário Mena entregou em mãos ao prefeito eleito, Mainardi, um balanço do governo durante a sua gestão, marcando o fim da transição de governo.

Durante a solenidade o prefeito eleito, fez críticas sobre como encontrou a realidade de Bagé e prometeu agir com uma frente ampla de mudanças. "Posto de saúde abandonado, a situação da UPA é uma coisa terrível, mas o que fizeram? Olha, é impressionante. Por isso que tudo é prioridade, qualquer área", afirmou.

Confira a composição do novo secretariado: