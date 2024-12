Cabanha de Pedras Altas exporta animais e sêmen da raça Devon para a Argentina

oram exportados do Brasil para a Argentina. O trânsito de animais teve como destino a província de La Pampa, onde 20 vacas Devon já deram cria a terneiros.



Segundo o médico Alfredo Tavares, proprietário da cabanha localizada em Pedras Altas e presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB) mansidão e a qualidade do rebanho chamaram a atenção dos criadores argentinos, que também adquiriram sêmen para inseminação artificial. Segundo ele, o resultado da experiência foi bem-sucedido. "Hoje já temos 20 terneirinhos nascidos na Argentina, e os touros agradaram tanto que três vizinhos já compraram o sêmen para uso em suas propriedades". Pela primeira vez, exemplares da raça bovina Devon e sêmen de touros da mesma linhagem foram exportados do Brasil para a Argentina. O trânsito de animais teve como destino a província de La Pampa, onde 20 vacas Devon já deram cria a terneiros.

Além do gado Devon, o cruzamento com zebuínos resultou no Bravon, uma raça sintética que combina as melhores características de ambas as linhagens. Com três partes de sangue zebuíno e cinco partes de Devon, o Bravon oferece temperamento dócil e carne de alta qualidade, diferenciando-se como uma alternativa para melhorar a produtividade e o manejo.

“Boi de primeira não tem carne de segunda”, destacou Tavares ao explicar a qualidade gastronômica dos cortes provenientes do Devon e do Bravon. Segundo ele, a exportação para o país vizinho demonstra a força da genética brasileira e abre novas possibilidades para o mercado internacional.

Apesar de ser criada no Brasil há muitas décadas, a raça Bravon só foi registrada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), reconhecendo uma antiga reivindicação dos criadores.

O Rio Grande do Sul abriga 150 mil das 250 mil cabeças de gado Devon e cruzamentos existentes no Brasil, consolidando sua liderança na criação dessa raça britânica.