Mais vinícolas do Pampa podem receber selo de procedência em 2025

A Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha espera, para 2025, ampliar o número de vinícolas e rótulos que recebem o selo de Indicação de Procedência (IP). Atualmente, o selo abrange vinícolas de 14 municípios da região, cobrindo uma área de 44 mil quilômetros quadrados. Das 19 vinícolas que compõem a associação, 14 já possuem rótulos certificados, e os produtores estão otimistas com as condições climáticas e as oportunidades de divulgação previstas para o próximo ano.

De acordo com Rosana Cordilheira, presidente da Associação dos Vinhos da Campanha, o planejamento para o próximo ano inclui a participação em feiras de renome, como a Wine South America, em maio, na cidade de Bento Gonçalves, e a Pro Wine, em outubro, em São Paulo. "Esses eventos são essenciais para dar maior visibilidade aos nossos vinhos e reforçar a qualidade que o selo IP representa", afirmou.

Além de valorizar a produção local, o selo IP tem se mostrado um atrativo importante para o turismo na região, como destacou Clori Peruzzo, presidente da Associação Pampa Gaúcha de Turismo (Apatur). "O selo despertou a curiosidade do enoturista, que quer conhecer o local de origem dos vinhos certificados. Desde o fim da pandemia, temos percebido um aumento significativo no fluxo de turistas interessados na experiência enoturística da Campanha Gaúcha", explicou Clori.

Para poder utilizar o signo distintivo da IP, segundo a Embrapa Uva e Vinho, os vinhos devem ser produzidos de acordo com o Regulamento de Uso e devem passar pelos controles que estão sob a gestão do Conselho Regulador da IP, para receber a atestação de conformidade dos produtos.

A região cultiva mais de 30 variedades de uvas utilizadas nos rótulos que possuem o selo, das quais algumas das principais são alvarinho, cabernet franc, cabernet sauvignon, chardonnay, malbec, merlot, pinot noir, sauvignon blanc e tannat. De acordo com a Embrapa, os tipos de vinhos finos contemplados na IP Campanha Gaúcha são os espumantes naturais e os vinhos tranquilos brancos, rosés e tintos, com diferentes nuanças de cor, aroma e sabor, cuja elaboração é feita exclusivamente elaborados a partir de cultivares de Vitis vinifera.

Com o selo de procedência agregando valor aos vinhos e impulsionando o turismo, a expectativa para 2025 é que mais produtores da região adotem a certificação, ampliando ainda mais o reconhecimento dos vinhos da Campanha Gaúcha no Brasil e no exterior.

Confira algumas curiosidades sobre os vinhos da Campanha Gaúcha

Fonte: Embrapa