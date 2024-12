Criador de Pedras Altas é novo presidente da Associação Brasileira de Devon e Bravon

O Rio Grande do Sul abriga 150 mil das 250 mil cabeças de gado Devon e cruzamentos existentes no Brasil, consolidando sua liderança na criação dessa raça britânica. Conhecidos pela rusticidade, adaptabilidade e carne de qualidade gourmet, os animais têm alta fertilidade e manejo seguro, sendo uma das principais escolhas para cruzamentos com raças de corte.

Prometendo dar continuidade ao aprimoramento da raça e a realização de atividades que valorizem a gestão das criações no país, a Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon empossou seu novo presidente, o pecuarista Alfredo da Silva Tavares, para o biênio 2025/2026. Veterano na criação do gado Devon, Tavares é titular da Cabanha Timbaúba, em Pedras Altas, no Sul do RS, a mais antiga do país com 117 anos de história. Pioneiro no Devon mocho e no sintético Bravon, Tavares já representou a raça na Expointer e destacou as metas de sua gestão.

"Vamos fomentar provas zootécnicas e retomar atividades afetadas pela pandemia e pelas enchentes, como dias de campo e a convenção anual de criadores", afirmou. Tavares reforçou que também buscará atrair novos associados para a entidade, que tem pouco mais de 70 anos de existência.

Segundo Tavares, a ABCDB desempenha um papel crucial ao promover o desenvolvimento da raça. Recentemente, a associação importou sêmen de países como Inglaterra, Austrália e Estados Unidos, disponibilizando material genético de ponta aos associados. Escritórios regionais apoiam eventos, palestras e o fortalecimento do setor em todo o Brasil.

A cerimônia também marcou a despedida de Elizabeth Cirne-Lima, que encerrou seu quinto mandato à frente da associação. Sua contribuição foi amplamente reconhecida pelos associados.