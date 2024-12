Zona Sul atinge 98,2% de plantio do arroz; Santa Vitória do Palmar é o maior produtor

A semeadura de arroz está quase concluída na Zona Sul do Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA). A região já alcançou 98,25% dos 165 mil hectares previstos para o cultivo do grão. Na última safra, a produção no estado foi de aproximadamente 7,2 milhões de toneladas, consolidando o Rio Grande do Sul como responsável por 70% do arroz produzido no Brasil.

Entre os municípios da Zona Sul, Santa Vitória do Palmar se destacou como o maior produtor, registrando mais de 680 mil toneladas colhidas em 2024. No entanto, a expectativa para a safra atual depende diretamente das condições climáticas, especialmente na fase reprodutiva da cultura.

De acordo com Igor Kohls, coordenador regional do IRGA na Zona Sul, o arroz é altamente sensível a extremos de temperatura durante a reprodução. “Temperaturas abaixo de 15°C ou acima de 35°C podem impactar de forma significativa na produtividade, assim como a falta de luminosidade,” explicou Kohls.

Em âmbito estadual, a semeadura alcançou 95,04% da área total, com mais de 900 mil hectares já plantados. A variedade mais utilizada pelos produtores é a IRGA-424RI, uma cultivar de ciclo médio que combina rusticidade, alto potencial produtivo e resistência à brusônia, principal doença que afeta o arroz.

Com as lavouras quase prontas para iniciar a fase de desenvolvimento, os produtores torcem por um verão com clima estável e alta luminosidade, condições ideais para que o arroz expresse todo seu potencial produtivo.