"Preparação comportamental" garante quase 100% de empregabilidade a jovens em Bagé

Uma formatura muito especial marcou a noite de jovens de 16 a 24 anos que concluíram o curso de qualificação profissional do projeto Somos Um, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Bagé (Aciba).

O curso, gratuito e ministrado por professores voluntários, é focado em uma abordagem voltada ao comportamento, focada em habilidades como dicção, oratória, postura em entrevistas e pesquisa de mercado. Segundo Eduardo Soares, presidente da Aciba, o objetivo principal é preparar os jovens para se adaptarem às exigências das empresas. "A preparação oferecida não é técnica, mas comportamental, criando possibilidades para que os jovens ingressem no mercado com uma bagagem diferenciada. Isso facilita a adaptação e melhora a performance nas empresas", destacou.

Os resultados comprovam o sucesso da iniciativa: quase 100% dos formandos são contratados pelas empresas locais. "Neste ano, a maioria dos alunos da turma da tarde precisou migrar para a turma noturna, pois já estavam empregados", relatou Soares.

A formatura, que aconteceu na sexta-feira passada (13), marcou a conclusão do curso para duas turmas do segundo semestre de 2024, na sede campestre do Clube Caixeiral, em Bagé. Durante a cerimônia, marcada por emoção e reconhecimento, os alunos com melhor desempenho foram premiados com bolsas de estudos em cursos de inglês e até graduação, reforçando as oportunidades que o projeto proporciona.

A jornada de quatro meses, que incluiu avaliações constantes e a apresentação de um trabalho de conclusão, culminou em uma noite de celebração entre autoridades, familiares e amigos. Segundo Soares, para os jovens formandos, o evento não representou apenas o fim de um ciclo, mas o início de novas histórias cheias de perspectivas e esperança.