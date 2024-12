Unipampa abre edital para empreendimentos na incubadora do campus Bagé

Nº 516/2024 Incubadora do Campus Bagé. A iniciativa, voltada para empreendedores e empresas inovadoras, oferece suporte especializado para o desenvolvimento de projetos em um ambiente dinâmico de inovação. A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) anunciou nesta segunda-feira (16) a abertura do Edital de Fluxo Contínuopara ingresso na. A iniciativa, voltada para empreendedores e empresas inovadoras, oferece suporte especializado para oem um ambiente dinâmico de inovação.

Segundo a assessoria de imprensa da instituição, o edital tem como objetivo selecionar propostas de empreendimentos para os processos de pré-incubação e incubação nas instalações da universidade. As vagas são destinadas a empresas de base tecnológica, tradicionais ou mistas, que possuam projetos inovadores em produtos, processos ou serviços.

Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupo. O regime de fluxo contínuo permite que as candidaturas sejam submetidas a partir do dia 27 de dezembro de 2024.

Conforme a Unipampa, os empreendedores selecionados contarão com uma série de vantagens, incluindo infraestrutura moderna e espaços voltados para inovação; orientação especializada para o desenvolvimento de negócios; integração com o ecossistema de inovação da Unipampa, proporcionando networking com empresas e instituições parceiras; desconto de 80% no valor da Taxa Mensal de Participação para pagamentos efetuados dentro do prazo de vencimento.