Agora aberto ao público, Palacete Bianchini receberá Papai Noel em Rio Grande

A cidade de Rio Grande já tem definida sua Programação Especial de Fim de Ano, que contará com três grandes eventos, realizados no Centro Histórico e no Balneário Cassino. Com o objetivo de movimentar o comércio local e celebrar as festividades, a programação é fruto de uma parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Executivo Municipal e outros parceiros públicos e privados.

Uma das atrações envolve o histórico Palacete Bianchini, em Balneário Cassino. O icônico imóvel de 1919 terá a chegada do Papai Noel em 22 de dezembro. Parte do projeto Ondas de Natal, o evento contará com decoração iluminada, carros antigos customizados e diversas atividades para encantar crianças e adultos. O antigo sobrado pertencente ao conde Francisco Bianchini foi cedido à comunidade e aberto ao público em solenidade no dia 15 de novembro. A casa foi projetada pelo arquiteto Alberto Rheingantz no estilo liberty italiano.

A programação festiva terá início no dia 20 de dezembro com o Samba de Maré, no Mercado Público de Rio Grande. A iniciativa homenageará o Dia Municipal do Samba, trazendo artistas locais e relembrando as escolas de samba que marcaram a história da cidade. “É um projeto para fomentar o comércio local e valorizar nossa cultura, através da parceria com a CDL,” destacou Bolinha, representante da BG Produtora.

Encerrando o ano, o Réveillon do Cassino promete uma grande festa no Campo do Praião. As atividades começam às 18h do dia 31 de dezembro, atraindo moradores locais e turistas, consolidando a tradição do balneário como um dos principais pontos de celebração de Ano Novo da região.

Com um investimento de aproximadamente R$ 165 mil, provenientes de recursos privados e emendas parlamentares, a programação reflete o esforço coletivo para entregar eventos à altura da importância de Rio Grande. “Não buscamos protagonismo, mas entregar eventos do tamanho que a cidade merece,” afirmou Vitor Magalhães, presidente da CDL Rio Grande e São José do Norte.

Empresas interessadas em apoiar ou potencializar os eventos podem entrar em contato com a Prefeitura e a CDL.