Ufpel e Lifemed terão novo hub de inovação em Pelotas, com investimentos de R$ 15 milhões

Um novo complexo voltado à pesquisa em saúde, vinculado ao Pelotas Parque Tecnológico, está em processo de licitação. É o Hub de Inovação em Saúde e Tecnologia, que já conta com a garantia de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e tem investimentos que somam R$ 15 milhões.

O empreendimento, que também conta com a parceria da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e da Lifemed, deverá ter as obras licitadas até o fim de 2024, e a construção do complexo deve ser concluída em dois anos. O terreno que abrigará o hub foi doado pela Lifemed, e está localizado ao lado da empresa, na rua Giuselppe Mattea, no bairro Fragata, Distrito Industrial de Pelotas. O empreendimento contará com quatro andares, reunindo startups, laboratórios, aceleradoras e incubadoras, além de espaços de coworking e eventos.

O projeto reunirá a atuação de instâncias como o setor empresarial, universidades, poder público e sociedade civil, e contará com uma estrutura dedicada a impulsionar a pesquisa, o empreendedorismo e o desenvolvimento de novas tecnologias.

Segundo Vinícius Campos, coordenador do projeto, o objetivo é atender à crescente demanda de empresas e startups na área da saúde e biotecnologia que buscam ambientes especializados e infraestrutura certificada. “É um espaço diferenciado, com laboratórios alinhados às normativas da Anvisa, que permitirá a expansão das áreas de atuação do Parque Tecnológico, unindo esforços em um modelo de inovação colaborativa”, explicou.

O projeto arquitetônico foi inspirado em ambientes internacionais de inovação e laboratórios universitários de ponta. A Ufpel, reconhecida pela excelência de seus cursos de tecnologia, é uma das parceiras centrais da iniciativa, contribuindo com talentos locais que irão fomentar o ecossistema do hub.

Além disso, o espaço incluirá um centro de referência dedicado à Lifemed. Segundo Campos, o objetivo principal do complexo é reforçar a posição de Pelotas como uma cidade estratégica para a indústria médica e biotecnológica. “A união de forças entre academia, indústria, setor público e sociedade reflete o modelo de quádrupla hélice, promovendo um impacto direto na vida das pessoas e colocando Pelotas na vanguarda da inovação em saúde”, destacou Campos.

Na quarta-feira passada (4), a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), recebeu representantes do Pelotas Parque Tecnológico no gabinete do Paço Municipal. No encontro foram tratadas as próximas etapas para a licitação e construção do hub. Participaram da reunião a secretária de Saúde, Rosana van der Laan, o presidente e vice-presidente do Pelotas Parque Tecnológico, Edgar Matarredona e Vinicius Campos.