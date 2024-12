Startup de Pelotas assessora rotina administrativa de médicos

Da contabilidade mensal à gestão da escala de plantões, a rotina dos profissionais da medicina tem desafios que vão além do essencial ofício de salvar vidas, prevenir doenças e trazer qualidade de vida à população. Foi para sanar as dificuldades administrativas de médicas e médicos que foi criada, há três anos, a startup Acanto, que há um ano está instalada no Pelotas Parque Tecnológico.

A empresa, que nasceu das necessidades reais da prática médica, segundo o sócio-proprietário Ezequiel Megiato, aponta que a iniciativa está vivendo um crescimento rápido. Somente no último ano, registrou um aumento de mais de 150% em sua base de clientes.



O executivo reconhece que o Pelotas Parque Tecnológico oferece um ambiente propício para a expansão de health techs como a Acanto. “A estrutura do parque é ótima, nos conecta com outras empresas e ambientes tecnológicos. Já solicitamos a ampliação do nosso espaço devido ao rápido crescimento da empresa”, afirma.

Entre as soluções desenvolvidas pela startup está o ContabMed, um serviço de contabilidade especializado que cuida das burocracias administrativas para que os médicos possam focar exclusivamente no cuidado com os pacientes. Além disso, a Acanto oferece o Mais Plantões, uma plataforma que conecta médicos a instituições de saúde, facilitando a gestão de plantões e escalas de forma eficiente.

LEIA TAMBÉM: ACP amplia participação em conselhos e serviços para empresários em Pelotas

“Hoje, muitas instituições de saúde enfrentam dificuldades para organizar escalas de plantões, geralmente geridas via WhatsApp, o que pode gerar confusões. Criamos uma plataforma acessível e intuitiva para resolver esses problemas, especialmente voltada para pequenos municípios”, destaca Ezequiel.

Segundo ele, a missão da Acanto é clara: transformar a vida dos médicos com tecnologia que simplifica processos e otimiza o dia a dia. A startup já impacta desde médicos em formação, oferecendo orientação sobre a vida pós-graduação, até profissionais experientes que buscam eficiência em suas atividades.

A empresa continua em busca de parceiros e estabelecimentos de saúde interessados em testar e implementar suas ferramentas, com o objetivo de revolucionar o mercado médico com soluções práticas e inovadoras.