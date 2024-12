ACP amplia participação em conselhos e serviços para empresários em Pelotas

A Associação Comercial de Pelotas, que completou 151 anos no mês de setembro, vem buscando pautas de atuação que ampliem o escopo de atendimento da entidade a seus associados. A ideia, segundo o presidente Fabrício Cagol, é renovar seu papel na promoção da livre iniciativa, ao fortalecimento de novos negócios e ao apoio ao empreendedorismo na cidade e na região sul do Rio Grande do Sul.

Nesse sentido, as prioridades da associação incluem a representatividade dos associados, o desenvolvimento das mulheres empreendedoras, o desenvolvimento da inovação tecnológica, o fortalecimento do turismo e o apoio ao jovem empreendedor. “Defender realmente o interesse do associado. Para melhorar o seu ambiente de negócio aqui em Pelotas”, reflete.

Além disso, ao longo dos anos, a ACP vem expandindo sua participação nos conselhos municipais e de instituições. São atualmente 15 colegiados em que a entidade tem representação. “São conselhos como o de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Mulher, Universidade Federal de Pelotas, Turismo... onde há conselhos de representação da sociedade na nossa cidade, a ACP tem tem uma cadeira com com voz e voto para expor os interesses dos seus associados”, explica o presidente.

A estrutura organizacional da entidade conta com uma diretoria executiva composta pelo presidente e quatro vice-presidentes, cada um representando um dos principais setores da economia local. Além disso, a entidade possui mais de vinte diretores responsáveis por áreas como jurídico, marketing, meio ambiente, infraestrutura, turismo, inovação, mulheres empreendedoras, entre outras. Essa divisão busca garantir que cada área de atuação seja liderada por profissionais qualificados, comprometidos com o desenvolvimento do setor que representam, pontua Fabrício.

Segundo o dirigente, a ACP tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento econômico e social de Pelotas, além de atuar como representante dos interesses de seus associados junto a órgãos públicos e entidades de diversas esferas de poder.

Ainda no século XIX, mais precisamente em 7 de setembro de 1873, resgata Fabrício, a ACP surgiu com o objetivo de organizar e defender os interesses dos comerciantes e prestadores de serviços locais. Com o passar do tempo, a entidade expandiu seu foco, incluindo em sua missão a promoção do desenvolvimento regional, destacando-se em ações que resultaram em importantes marcos, como a criação do aeroporto de Pelotas, o fortalecimento do porto de Rio Grande, a duplicação da BR-116, entre outras iniciativas que impactaram positivamente a infraestrutura local. “Visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social aqui da cidade de Pelotas, dos empreendedores locais, mas também da região Sul do Estado”, destaca.

Hoje, a ACP continua a representar seus associados de forma ativa, com um foco prioritário na defesa de seus interesses no cenário político e econômico. A associação congrega diversos segmentos empresariais, incluindo comércio, serviços, agronegócio e indústria, e integra a Aliança Pelotas, uma rede de dez entidades empresariais que busca melhorar o ambiente de negócios na região.

A ACP também realiza diversos projetos sociais, por meio de ações voluntárias, como campanhas de arrecadação de materiais escolares, roupas, brinquedos e alimentos, além de apoiar instituições beneficentes em Pelotas. A cada mês, são promovidos de quatro a cinco eventos, incluindo almoços de networking, coquetéis de integração, palestras, seminários e eventos focados em inovação, empreendedorismo jovem e feminino, entre outros.