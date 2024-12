Incubadora da Ucpel, Ciemsul fomenta inovação e empreendedorismo no Sul do RS

A Universidade Católica de Pelotas (Ucpel) vem procurando reforçar seu compromisso com o desenvolvimento regional e o empreendedorismo por meio do Ciemsul, a incubadora de empresas instalada no Pelotas Parque Tecnológico desde 2018.

Fundado em 2000, o Ciemsul é um centro de inovação dedicado a solidificar e consolidar ideias de negócios, conectando empreendedores a recursos como infraestrutura, mentoria especializada e oportunidades de desenvolvimento tecnológico. Fabio Piñeiro, coordenador do programa, destaca que o Ciemsul é a incubadora mais antiga do interior do Rio Grande do Sul e tem contribuído para o sucesso de empresas como Melhor Envio e Fácil Consulta, que atuam no complexo.

Piñeiro reforça que, com foco em startups de diferentes áreas, incluindo saúde e inteligência artificial, o Ciemsul fortalece o ecossistema local de inovação ao promover a interação entre o setor empresarial e instituições de pesquisa. “O Ciemsul prepara empreendedores para ingressar no mercado com mais segurança e competitividade”, explica.

Alinhado aos objetivos da Ucpel e do Escritório de Desenvolvimento Regional, o centro também busca fomentar a economia local e gerar novas oportunidades de emprego e renda, posicionando-se como um pilar estratégico para o futuro econômico da região Sul do RS.