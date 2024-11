A incubadora da UFPEL que transforma ideias em negócios

O Pelotas Parque Tecnológico abriga a Conectar, incubadora de empresas da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), criada em janeiro de 2015. A Conectar é uma peça fundamental no ecossistema de inovação da cidade, estimulando a visão empreendedora na comunidade acadêmica e na sociedade em geral.Desde 2017, a incubadora opera no parque, oferecendo suporte, assessoria e infraestrutura para projetos inovadores em diferentes estágios: pré-incubação, incubação, graduação e pós-incubação. Empresas de base tecnológica encontram no espaço o apoio necessário para transformar ideias em negócios, com foco no desenvolvimento socioeconômico da região.