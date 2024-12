Lojistas do calçadão de Pelotas esperam crescimento de 20% para o Natal

Dezembro chegou, e com ele o clima natalino toma conta de Pelotas. Para o comércio local, a expectativa é alta. O calçadão da cidade, conhecido como um dos principais pontos de compras, já está movimentado. Lojas de roupas, calçados, acessórios e artigos de decoração oferecem promoções especiais e se preparam para atender ao público, que busca presentes para a data mais importante do varejo.

Segundo o gerente de loja Fábio Soares, as vendas devem ser 20% superiores às do ano passado, refletindo um cenário de otimismo. “O comércio todo, o varejo está muito bom, excelentes as vendas, vem com crescimento, um crescimento praticamente anual. Então, a pedida para este dezembro é uma média de 20% de crescimento com relação ao ano passado”, afirmou Soares.

Para atrair o consumidor, decorações e ações promocionais criam um ambiente convidativo e reforçam a confiança dos lojistas para investir em estoques diversificados.

Além disso, o tradicional evento “Pelotas Doce Natal”, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), promete atrair ainda mais pessoas para o centro da cidade. Realizado ao redor do Mercado Central e da Praça Coronel Pedro Osório, o evento promove o espírito natalino e fortalece a integração entre a comunidade e o comércio local.

Com uma economia aquecida e a magia do Natal, Pelotas espera fazer de 2024 um ano marcante para o setor varejista, fortalecendo o protagonismo do comércio economia do município.