CDL lança projeto de fomento a negócios em Rio Grande e São José do Norte

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande anunciou uma nova iniciativa voltada para o fortalecimento da economia local. Inserido na campanha Levanta Rio Grande e São José do Norte, o projeto de incubação tem como objetivo principal fomentar a criação de novas empresas e oferecer suporte aos empreendedores locais.

Segundo a entidade, o Levanta Rio Grande já se consolidou como uma estratégia para atender às demandas de empresários e comerciantes da região. Entre as iniciativas recentes estão a regulamentação de eventos de rua e uma parceria público-privada (PPP) que viabilizará obras de modernização do entroncamento da Avenida Atlântica com a Avenida Rio Grande, no Balneário Cassino. Além disso, foram realizadas pesquisas para compreender melhor o comportamento socioeconômico do município.

A Incubadora CDL, atualmente fase de planejamento, será inicialmente implementada no bairro Parque Marinha. O projeto incluirá a administração de conteúdos como gestão, finanças, vendas e plano de negócios, além de oferecer mentorias continuadas para as empresas incubadas. A proposta prevê também a criação de microcréditos locais, voltados tanto para novos negócios quanto para empresas de pequeno porte com baixo faturamento.

Com foco na descentralização do comércio, o projeto da Incubadora CDL busca não apenas apoiar os empresários, mas também contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável de Rio Grande e São José do Norte.

A expectativa, de acordo com a entidade, é de que essa iniciativa contribua continuamente para o fortalecimento da economia local, promovendo inovação, capacitação e oportunidades para os empreendedores da região.