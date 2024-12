Causa animal realiza eventos para arrecadar recursos em Bagé

Entidades ligadas à causa animal em Bagé que atuam de forma independente lidam com a constante necessidade de recursos financeiros para o custeio de procedimentos como castrações e a manutenção de abrigos, além da alimentação de cães e gatos.

Uma delas é o Núcleo Bageense de Proteção aos Animais (NBPA), criado em 1999 com o objetivo de buscar e fomentar políticas públicas para acolher animais abandonados e promover métodos contraceptivos para os animais de rua, evitando sua proliferação. Com o passar do tempo, o NBPA cresceu e, devido à demanda, era necessário criar mecanismos de arrecadação para custear determinados procedimentos.

Uma das soluções encontradas foi a realização de eventos de mobilização da população, unindo entretenimento à doação de dinheiro e itens de higiene, alimentação e medicamentos. O evento mais recente foi a segunda edição da Octoberpet, sediada na Praça Júlio de Castilhos, conhecida como Praça da Estação, em frente ao Centro Administrativo de Bagé.

LEIA TAMBÉM: Cervejaria em Fusca agita cenário do chope artesanal em Bagé

De acordo com Patrícia Coradini, presidente do NBPA, eventos como o Octoberpet são fundamentais. Ainda que os atendimentos realizados pelo núcleo sejam de baixo custo, em algumas situações, como a de internações, o valor é pago pelo NBPA. “Nós realizamos o atendimento de muitos animais, porque, além de pets, temos os animais silvestres e de grande porte, como cavalos. Porém, quando é necessário que sejam feitas internações, precisamos pagar clínicas particulares e é o núcleo que arca com a internação dos animais de rua e de pessoas muito humildes que não têm condições”.

Um dos destaques do núcleo é que, em 2009, ao participarem de um seminário internacional em Porto Alegre, conheceram a castração massiva pelo método flanco, exposto por argentinos. No ano seguinte, após uma liberação da Justiça, Bagé foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul, através do NBPA, com o apoio da Prefeitura, a ter um castramóvel autorizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul.

Hoje, o Núcleo não possui mais convênio com o Poder Executivo, mas comemora a conquista de ter uma clínica dentro de um contêiner, também liberado pelo CRMV há cinco anos. “Nós fizemos atendimentos a baixo custo, no entanto, tem uma porcentagem que é gratuita, destinada para pessoas de baixa renda, animais de rua e animais de casa de passagem. Ao todo, são mais de 500 procedimentos por mês, como, por exemplo, castração e cirurgia de tumor. Nós só não temos atendimento ortopédico, mas prestamos proteção aos animais resgatados nas ruas, atropelados, machucados e abandonados”, explica Patrícia.

O NBPA já atendeu mais de 100 mil animais e busca apoio de todas as formas. Para quem tiver interesse em contribuir, Patrícia diz que é possível se tornar um voluntário, receber um mensageiro em casa que busca a colaboração mensal, fazer o pix solidário com a chave (53) 981140998, colocar uma caixinha em seu comércio para doações, ou ser patrocinador nas camisetas produzidas pela entidade.