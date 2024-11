Cervejaria em Fusca agita cenário do chope artesanal em Bagé

Bagé tem se tornado referência em eventos ao ar livre, que movimentam a economia local e conquistam o público com atrações variadas. Entre elas, um Fusca adaptado como cervejaria artesanal tem chamado a atenção nos encontros de rua e eventos institucionais da cidade.

Francisco Bosco, jornalista e cervejeiro, é o criador do Bosco Beer, um conceito que combina tradição e inovação. Com 10 anos de atuação no mercado de cervejas artesanais e oferecendo 10 estilos de chope, Bosco escolheu o antigo veículo da Volkswagen como seu diferencial para atrair o público. “A maioria usa Kombis, mas eu optei pelo Fusca. É curioso e todo mundo tem uma história com ele”, explica.

Esses eventos, que frequentemente acontecem em praças de alimentação e food parks, proporcionam não apenas lazer, mas também oportunidades de negócio para pequenos empreendedores. Bosco destaca que iniciativas como essa fortalecem a economia local, ao mesmo tempo que oferecem opções de comércio e diversão para os bageenses.

Com chopes que vão dos tradicionais aos mais peculiares, como o de hibisco, e o charme de um Fusca repleto de história, o Bosco Beer é um exemplo de criatividade e empreendedorismo que está ganhando o coração da cidade.