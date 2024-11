Após renúncia de Lara em Bagé, ausência do vice em evento gera incertezas

Em Bagé, a renúncia do prefeito Divaldo Lara (PL), na tarde desta quinta-feira (7), ainda gera muitas controvérsias sobre a continuidade do governo municipal e as razões que motivaram a decisão do prefeito que concluiria o seu segundo mandato à frente do Executivo em janeiro. Segundo nota oficial divulgada pela prefeitura, Lara teria deixado o cargo para cuidar da saúde.

Conforme informação da chefia de gabinete, o vice-prefeito, Mário Mena Kalil (União Brasil) não compareceu ao evento que oficializou a renúncia e deu início a contagem de tempo para que a posse do sucessor seja consolidada, na quarta-feira (7). A ausência, diz a fonte da administração municipal, instalou um componente de incertezas ao processo de transição que deve ser concluído ainda nesta quinta-feira (8).

De acordo com os ritos, Kalil tem até às 11 horas para assumir o cargo, informa a fonte. Caso contrário, o presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Ferraz (PL) tomaria posse provisoriamente. O ato de posse é determinante para oficializar a renúncia, permitindo ao prefeito afastar-se definitivamente do cargo, e um novo prefeito continuar o mandato



Mas, com a ausência, as definições sobre a sucessão ainda dependem da presença do vice-prefeito. A renúncia ocorre pouco menos de dois meses antes de o prefeito perder a imunidade material, o que tem alimentado especulações na cidade sobre possível relação entre a saída e o avanço de investigações em andamento.



Em 13 de agosto, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que gerou controvérsias e trouxe à tona questionamentos sobre sua gestão. Muitos moradores, ao comentarem a renúncia, associaram o episódio às pendências judiciais.



Embora as especulações aumentem, a nota oficial se mantém na versão de que a decisão foi tomada exclusivamente por motivos de saúde, reforçando a necessidade do procedimento médico e garante a posse de Mena. De acordo com a fonte da prefeitura, a escolha pelo afastamento foi considerada prudente para que o prefeito possa focar na recuperação pós-cirúrgica. A ausência do vice-prefeito eleva as expectativas na sucessão em Bagé.