Integração cinematográfica com o Uruguai completa 16 anos em 2025

Nascido em 2009 como mostra de curtas-metragens de realizadores da Região de Bagé, o Festival Internacional de Cinema da Fronteira já está com as inscrições abertas para a 16ª edição, que acontece em 2025.

Com projeção rápida, o evento, que foi realizado em uma única noite, exibindo cinco curtas, logo na 2ª edição foi batizado de Festival. E, a partir do 3º ano, tornou-se Internacional, quando passou a inserir curtas em competição.

Zeca Brito, cineasta e diretor artístico do Festival da Fronteira, conta que a motivação foi inspirada na necessidade de dar vida ao Centro Histórico Vila de Santa Thereza, que havia sido recentemente restaurado e entregue à comunidade.

E por falar em crescimento, a partir da 4ª edição, o Festival passou a buscar os territórios internacionais próximo à cidade de Bagé. Aceguá e Melo receberam oficinas e mostras de cinema. Mais adiante, na 10ª edição, Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai, passaram a integrar a programação oficial e anual do evento.

Zeca Brito ainda reforça a importância de ampliar as relações comunitárias através das parcerias institucionais com as universidades do Brasil e do Uruguai. Hoje, o evento conta com a Urcamp, Unipampa, o DELAR e o TEC.

Esse conteúdo faz parte do Projeto de Extensão do Jornal do Comércio com produção de conteúdos diários em Pelotas, Bagé e Rio Grande