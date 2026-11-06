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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 15:26

Onda de ameaças falsas de bomba chega a TVs na Europa

Irlandesa RTE, britânica Sky news e búlgara Nova TV estão entre emissoras ameaçadas

Irlandesa RTE, britânica Sky news e búlgara Nova TV estão entre emissoras ameaçadas

Natalia Campos/Reuters/JC
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Agências
Após uma semana de apreensão nos céus europeus, com dezenas de voos afetados por alarmes falsos de bomba, a onda de tensão se ampliou nesta sexta-feira (6) com redações de canais de TV do continente sendo esvaziadas após ameaças de atentado.
E-mails ameaçadores foram enviados para diversas emissoras, como a irlandesa RTE, a britânica Sky News, a búlgara Nova TV e outras. Os funcionários deixaram os prédios, mas em nenhum caso a polícia localizou explosivos.

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