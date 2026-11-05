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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 08:34

Ameaças de bomba desviam voos comerciais em 4 países da Europa; é a 2ª onda de alerta na semana

Na França, um Airbus A320 da companhia irlandesa Aer Lingus, que fazia a rota entre Dublin e Roma foi desviado

Na França, um Airbus A320 da companhia irlandesa Aer Lingus, que fazia a rota entre Dublin e Roma foi desviado

Guillaume Saligot/ AFP/JC
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Agências
Uma série de ameaças de bomba provocou desvios e alterações na operação de voos comerciais em diferentes países da Europa nesta quinta-feira (5). Aeronaves que viajavam pela França, Bélgica, Bulgária e Itália foram alvo de alertas, que levaram à mobilização de forças de segurança e a pousos em aeroportos alternativos.

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