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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:14

G7 se reúne em Paris com atenção voltada ao tom da delegação dos EUA

Um encontro bilateral com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi aventado pelo próprio Rubio em declaração recente, mas não há nada agendado

Um encontro bilateral com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi aventado pelo próprio Rubio em declaração recente, mas não há nada agendado

ANDREW HARNIK
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Agências
Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reúnem na próxima segunda (9) e terça (10) no Quai d'Orsay, sede da diplomacia da França. É a primeira reunião ministerial do grupo desde as eleições legislativas americanas de 3 de novembro.
O Brasil participa como convidado e será representado pelo chanceler Mauro Vieira. Um encontro bilateral com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi aventado pelo próprio Rubio em declaração recente, em Atlanta, mas não há nada agendado, segundo fontes do Itamaraty. Reuniões desse tipo costumam ser fechadas em cima da hora, e o programa do G7 reserva espaço para bilaterais ao longo dos dois dias.

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