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CapaInternacionalEleições 2026

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 16:19

Sem apresentar provas, aliados de Trump questionam vitória de Lula

Elon Musk disse nas redes sociais que conta "não fecha"

Elon Musk disse nas redes sociais que conta "não fecha"

Kevin Dietsch/Getty Images via AFP/JC
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Agências
Aliados de Donald Trump e figuras da ultradireita americana, como Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, e Elon Musk, dono da SpaceX, questionaram as eleições brasileiras deste domingo (25) que reelegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Sem apresentar provas, eles contestaram o resultado das urnas que deu uma vitória inédita de virada do petista contra Flávio Bolsonaro (PL). O presidente americano, até o início da tarde desta segunda-feira (26), não havia se pronunciado sobre o pleito. Apesar de não ter declarado apoio público à candidatura do senador, Trump elogiou o desempenho de Flávio no primeiro turno.

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