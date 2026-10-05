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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 17:56

'Grande vitória', diz Trump sobre vantagem de Flávio Bolsonaro no 1º turno das eleições

Republicano disse que vitória foi "bem apertada", mas "incrível"

Republicano disse que vitória foi "bem apertada", mas "incrível"

Jim WATSON/AFP/JC
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Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, comentou nesta segunda-feira (5) o primeiro turno das eleições brasileiras.
Em entrevista a jornalistas enquanto deixava a Casa Branca, o republicano foi questionado sobre o que achou do resultado do senador Flávio Bolsonaro (PL) frente ao presidente Lula (PT). Ele respondeu que "é uma grande vitória, bem apertada, mas uma grande, grande vitória". "Incrível", completou ele. O candidato bolsonarista arrematou 47,03% dos votos contra 45,16% de Lula.

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