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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:02

Republicanos se distanciam de Trump em campanha pela eleição legislativa nos EUA

Guerra no Irão se tornou um ponto de tensão no Congresso norte-americano

Guerra no Irão se tornou um ponto de tensão no Congresso norte-americano

Samuel Corum/AFP/JC
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Agências
A pouco mais de um mês das eleições legislativas dos Estados Unidos, candidatos republicanos em algumas das disputas mais competitivas do país começaram a abrir distância do presidente Donald Trump em temas como a guerra no Irã, as tarifas comerciais e a expansão de data centers.
O movimento para as midterms ainda está longe de representar um rompimento com Trump, que continua sendo a principal figura do Partido Republicano. Em muitos casos, os mesmos candidatos que agora divergem do presidente continuam a apoiá-lo em outras áreas e evitam confrontá-lo diretamente, mas as diferenças mostram como a proximidade com a Casa Branca passou a exigir ajustes.
A mudança é particularmente visível em relação à guerra no Irã. Mike Rogers, candidato republicano ao Senado por Michigan, e Ashley Hinson, que disputa uma vaga por Iowa, passaram neste mês a defender um encerramento rápido do conflito depois de anteriormente terem apoiado a condução da guerra pelo governo Trump.

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