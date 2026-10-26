Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEleições 2026

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 09:13

Líderes mundiais parabenizam Lula por reeleição à presidência

Canadá, França e Peru foram alguns países que felicitaram Lula pela reeleição à presidência do Brasil

Canadá, França e Peru foram alguns países que felicitaram Lula pela reeleição à presidência do Brasil

Juan BARRETO/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Representantes e líderes governamentais de diversos países parabenizaram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição. 

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, comemorou a vitória nas redes sociais e disse ainda que pretende aprimorar a colaboração bilateral em comércio, meio ambiente e "prosperidade". "A relação entre ambos os países floresceu sob nossa parceria. Vamos aproveitar esta oportunidade para torná-la ainda mais forte", escreveu o premiê no X, na noite de domingo (25).

Notícias relacionadas