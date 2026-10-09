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CapaInternacionalPanamá

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:58

América Central fica sob alerta de Tsunami após terremoto no Panamá

Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA emitiu aviso que cobre regiões do México até o Peru

Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA emitiu aviso que cobre regiões do México até o Peru

Martin Bernetti/AFP
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Agências
O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta para o risco de grandes ondas na América Central, após um terremoto ocorrer na região de Quebro, no sul do Panamá.
O alerta vale para praias e ilhas na região que vai do México até o Peru, passando por Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Colômbia e Equador.
Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor de terra.
O terremoto foi sentido em países próximos, inclusive na cidade de San José, capital da Costa Rica.

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