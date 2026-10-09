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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 15:58

Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Panamá, informa o Serviço Geológico dos EUA

Tremores foram sentidos na capital do país, onde ocorreram evacuações

Tremores foram sentidos na capital do país, onde ocorreram evacuações

Arnulfo Franco/AFP
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Agências
Um forte terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Panamá na manhã desta sexta-feira (9), sacudindo edifícios até mesmo na capital e provocando evacuações, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 10 quilômetros a sudoeste da comunidade isolada de Pitaloza Arriba, próxima ao extremo sul do Panamá, informou o USGS.
O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros.
Os tremores foram sentidos na Cidade do Panamá, onde edifícios balançaram e moradores deixaram os imóveis, dirigindo-se às ruas.
Visivelmente abalados, os residentes se reuniram do lado de fora enquanto aguardavam informações sobre os impactos do terremoto.

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