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CapaInternacionalOriente Médio

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 16:06

Faixa de Gaza tem 82% das construções danificadas três anos após 7 de Outubro

ONU calcula que há danos em mais de 200 mil estruturas

ONU calcula que há danos em mais de 200 mil estruturas

Omar Al-Qattaa/AFP
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Agências
Há três anos, na manhã de 7 de outubro de 2023, terroristas do Hamas romperam a fronteira da Faixa de Gaza e invadiram comunidades e cidades do sul de Israel. O ataque, o mais mortal da história do país, matou 1.221 pessoas, e outras 251 foram sequestradas.
As Forças Armadas de Israel responderam ao atentado com bombardeios e com uma operação terrestre na Faixa de Gaza. O território palestino foi reduzido a escombros.

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