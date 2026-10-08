Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 13:58

Trump diz que há discussões 'produtivas' com Irã e que não atacará Teerã antes das eleições

"Não atacaremos o Irã a qualquer momento antes das eleições de meio de mandato", escreveu o republicano na rede Truth

"Não atacaremos o Irã a qualquer momento antes das eleições de meio de mandato", escreveu o republicano na rede Truth

Getty Images via AFP
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (08), que o país está tendo "discussões produtivas" com o Irã e que não atacará Teerã antes das eleições de meio de mandato, em 3 de novembro.

Notícias relacionadas