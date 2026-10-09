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CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:51

Trump anuncia acordo com Putin para fornecimento de diesel russo e prevê queda de preços

O presidente norte-americano classificou a conversa com Putin como "altamente bem-sucedida"

O presidente norte-americano classificou a conversa com Putin como "altamente bem-sucedida"

Jim WATSON e Kristina Solovyova/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (9), que chegou a um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para o fornecimento imediato de mais de 300 mil toneladas de diesel ao mercado norte-americano e internacional. Segundo o republicano, Moscou também enviará outras 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas logo depois.

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