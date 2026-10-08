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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 17:31

Ataque houthi destrói Airbus no aeroporto da capital da Arábia Saudita

Segundo houthis, dois mísseis balísticos foram disparados contra o aeroporto

Segundo houthis, dois mísseis balísticos foram disparados contra o aeroporto

AFP
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Agências
Um ataque com mísseis dos rebeldes houthis do Iêmen destruiu nesta quinta-feira (8) um avião da estatal saudita Saudia no aeroporto internacional Rei Khalid, em Riad, capital da Arábia Saudita.
O incidente ocorre em meio a uma escalada intensa dos bombardeios dos houthis, aliados do Irã, contra o reino desértico. Nesta semana, o governo saudita havia confirmado a morte de três pessoas em ações contra aeroportos, uma delas em Riad.

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