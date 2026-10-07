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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 17:39

Ataques houthis matam 3 e ferem 33 em aeroportos sauditas

No aeroporto Rei Khalid, uma pessoa morreu e oito ficaram feridas

No aeroporto Rei Khalid, uma pessoa morreu e oito ficaram feridas

AFP
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Agências
O governo da Arábia Saudita confirmou nesta quarta-feira (7) que 3 pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas em ataques com mísseis e drones dos rebeldes pró-Irã do Iêmen, os houthis, a aeroportos do país.
As ações, que não foram discriminadas, ocorreram entre terça (6) e quarta. Um dos ataques foi contra o aeroporto Rei Khalid, na capital, Riad. Lá morreu 1 pessoa e houve oito feridos. As vítimas restantes estavam no aeródromo de Abha, no sul do país.

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