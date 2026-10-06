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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 14:53

França mergulha em crise fiscal sob fogo cruzado dos mercados e das ruas

"Escolas sem dinheiro, país sem futuro", estampavam os cartazes que lideravam as marchas em Paris

"Escolas sem dinheiro, país sem futuro", estampavam os cartazes que lideravam as marchas em Paris

ROMEO BOETZLE / AFP / JC
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Agências
Sob centenas de protestos por todo o país, a França caminha para um cenário de grave crise fiscal. O país, que por décadas se posicionou como pilar de estabilidade no coração da Europa, paga hoje mais caro para tomar dinheiro emprestado no mercado do que antigos epicentros de crise do continente, como Grécia e Itália.
Com uma dívida pública de EUR 3,5 trilhões (aproximadamente US$ 4 trilhões), o equivalente a 119% do seu Produto Interno Bruto (PIB), o modelo do Estado de bem-estar social francês dá sinais inequívocos de exaustão.

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